MLB》交易乏人問津 普伊格今天重返道奇先發
2016/09/03 08:39
〔記者陳人齊／綜合報導〕道奇隊的「麻煩人物」普伊格（Yasiel Puig）之前被球團放進讓渡名單，但身價卻乏人問津，傳只有1隊有意爭取，讓道奇打消交易念頭，今天將普伊格拉上大聯盟，並擔任先發第5棒，以右外野手身份出戰教士隊。
普伊格被下放3A一個月終於找回打擊手感，19場出賽繳出.348/.400/.594的打擊三圍，4發全壘打、12分打點。總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「普伊格完成所有我們要求他的，關於他的事情，我們討論過很多，相信他最終能讓我們更好，他變成一個更好的人、更好的隊友，更將成為道奇贏球的關鍵人物。」
普伊格今天重返大聯盟就扛先發重任。（美聯社）
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