NBA》他賭命接受化療 幽默自嘲「賭馬風險比較大」

Craig Sager。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕向來以奇裝異服在場邊報導聞名的TNT記者Craig Sager近幾年受血癌所苦，日前醫生曾宣判他僅剩3個月生命，但Sager求生意志堅強，前日完成第3次骨髓手術，在忍受化療痛苦之餘，他仍不忘幽默自嘲：「我要試遍所有治療方法，反正我喜歡賭博啊！」

現年64歲的Sager在2014年被診斷出白血病，今年3月一度惡化，工作幾經停擺，但他仍展現樂觀，表示自己會抗爭到底，「活著就該盡可能的活」。

Sager受訪時說，「反正我喜歡賭博，過去我押過比這（指血癌）更高風險的賭注哩！例如賽馬和賭賽狗啊。」

Sager繼續說，「現有的化療方法我幾乎都試遍了，有的還不止進行一次。光是骨髓抽吸、穿刺術啊，我就已經嘗試過23次囉，那還真是累人啊！」

此前Sager曾接受過2次幹細胞移植手術，捐贈者皆為他的兒子，每次術後得以緩解、延長壽命，此次的捐贈對象是一名20歲的年輕人，Sager半開玩笑的提出「疑慮」。



「嘿！我唯一擔心的是，他是在甚麼情境下登記的？他是不是前一天喝掛啊？還是為了把妹，想給對方留下特別印象？結果隔天醫院就告訴他：你得來一趟醫院囉？然後他大吃一驚，回答：你說啥？！」

Craig Sager不畏病魔，令NBA球員敬佩。（資料照，美聯社）

這位百變記者用自己的身體告訴世人，「我拖著殘破的軀體，想告訴那些同樣忍受病痛，想要放棄的人們，千萬不要喪失信心，生命中有太多美好的事物，這不僅關乎你自己，還有家人、子女、愛你的每個人，所以你得不停戰鬥，直至最後一刻，你都要傾盡一切去戰鬥！」