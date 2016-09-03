MLB》道奇想找回葛蘭基 遭響尾蛇打槍

葛蘭基。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕原本與響尾蛇簽下6年大約期望能率球隊闖季後賽的葛蘭基（Zack Greinke），在響尾蛇目前戰績國聯倒數第3窘況下，晉級希望渺茫，反倒同區龍頭道奇想找葛蘭基回鍋，不過遭響尾蛇否決。

不過是6年2億650萬美元（約新台幣68億）第1年，雖然響尾蛇又是個失望球季，球隊來年方針仍不變，總管史都華（Dave Stewart）表示，球隊明年仍需要葛蘭基幫助爭奪季後賽資格。

史都華。（法新社）

據美國〈Fox Sports〉報導，道奇曾經向響尾蛇詢問葛蘭基售出可能性，但史都華強調絕對自家王牌交易案毫無興趣，他說：「我們的計畫就是看這些年輕人會為球隊做些什麼。」

葛蘭基掛著王牌頭銜拿到12勝，防禦率卻創2010年後新高4.17，已經比去年整季222.2局投球中多丟22分自責分，史都華依舊希望未來能以葛蘭基為中心，撐起蛇群投手。