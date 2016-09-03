NBA》「禪師」驚爆：差點拿Kobe去換希爾

〔體育中心／綜合報導〕現職於紐約尼克籃球營運總裁的「禪師」傑克森（Phil Jackson）最近透露，在1999-2000球季差點將湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）交易，為的是迎來當時聲勢如日中天的退役球星希爾（Grant Hill）。

傑克森認為，若當時這筆交易完成，可能將改寫NBA近代的歷史，他透露當時會將布萊恩放上談判桌，是因為布萊恩不滿意在1999-2000年季初擔任替補。

當時傑克森於湖人執教第一年，布萊恩對未能先發感到失望，於是向球團要求交易，「活塞提出用希爾單換布萊恩，我確實思考了幾分鐘。」禪師說。

1999-2000球季，布萊恩年僅21歲，而27歲的希爾已是聯盟當紅的球星，若這筆交易完成，NBA的近代歷史可能將改寫。

最後布萊恩仍順利留在湖人，並在20個球季過後風光退休成為隊史最偉大球星之一，「我想念他，而比賽也會想念他。」傑克森說。

布萊恩（法新社）

前NBA球星希爾。（美聯社）