MLB》傷兵頻傳 大都會新人王前臂不適跳過先發

德葛隆。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕瞄準國聯外卡大都會最近傷兵不斷，先是沃克（Neil Walker）決定動背部手術整季報銷，2014新人王德葛隆（Jacob deGrom）也傳出右前臂不適，將跳過下次先發。

目前在外卡暫落後紅雀2場，大都會不希望季末卡位戰再有傷兵，在德葛隆上戰面對馬林魚前，球隊就決定讓他休7天再上，避免過度疲勞，沒想到投完比賽德葛隆就向訓練員表示身體不適。

德葛隆當下說：「一切都沒事，我只是對自己表現很沮喪，我只是想找人談話，沒事的。」大都會為求保險，決定讓他跳過1次先發，德葛隆本季7勝8敗，防禦率3.04。