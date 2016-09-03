MLB》傷兵頻傳 大都會新人王前臂不適跳過先發
2016/09/03 10:35
德葛隆。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕瞄準國聯外卡大都會最近傷兵不斷，先是沃克（Neil Walker）決定動背部手術整季報銷，2014新人王德葛隆（Jacob deGrom）也傳出右前臂不適，將跳過下次先發。
目前在外卡暫落後紅雀2場，大都會不希望季末卡位戰再有傷兵，在德葛隆上戰面對馬林魚前，球隊就決定讓他休7天再上，避免過度疲勞，沒想到投完比賽德葛隆就向訓練員表示身體不適。
德葛隆當下說：「一切都沒事，我只是對自己表現很沮喪，我只是想找人談話，沒事的。」大都會為求保險，決定讓他跳過1次先發，德葛隆本季7勝8敗，防禦率3.04。
相關新聞
推薦新聞
-
MiLB》挨新高11安失7分 曾仁和苦吞球季最慘敗2016/09/03 11:44
-
NBA》熱火油頭談操盤 「拿歐尼爾遠比組三巨頭難」2016/09/03 11:29
-
棒球》化學怎麼考 一個動作全班滿分（影音）2016/09/03 11:19
-
美網》西班牙蠻牛輕鬆應戰 直落3晉級16強2016/09/03 10:18
-
高爾夫》中國信託女子公開賽最後決戰 因雨延後開球2016/09/03 09:45