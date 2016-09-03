NBA》魏少憶過世摯友 「我的右手寄宿著靈魂...」

魏斯布魯克。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕「西河」魏斯布魯克（Russell Westbrook）日前接受採訪，談起支撐他打球的動力，與每晚戴在右手、寫著「KB3」的腕帶有關，「我總覺得我的右手寄宿著靈魂，他還在這。」

KB3是魏少兒時玩伴Khelcey Barrs的縮寫，兩人曾就讀Leuzinger高中，Barrs是隊上主將，在一次鬥牛因心臟病突發意外身亡。魏斯布魯克為紀念摯友，一直佩帶寫有KB字樣的手環至今。

魏少受訪時說：「我總覺得我是為了他而打籃球，這是我戴著手環的原因，我的鞋上也有。不論我做什麼，他是我身上的一部分...」

魏斯布魯克繼續說，「他教會我很多事，他告訴我不能把生命視作理所當然，如果他還活著，他肯定會和我在同個聯盟一起奮鬥...」

值得一提的是，魏斯布魯克進入NBA後，一肩負起照顧Barrs家人的責任，除了為Barrs祖母的醫療買單外，只要一有時間就會前往探視、幫忙倒垃圾，他說：「我得完成兄弟沒能做的事情，連同他的份照料他的家人！」