高爾夫》中國信託女子公開賽最後決戰 因雨延後開球
2016/09/03 09:45
〔記者趙新天／桃園報導〕2016中國信託女子公開賽原訂今天上8時40分展開最後1回合決賽，因為北部地區雨勢不斷，大會兩度延後開球時間，目前決定中午12時起進行9洞決賽，選手將從後9洞每洞兩組同步開球。
受到大雨影響，中國信託女子公開賽未能按原訂時間進行最後1回合比賽，第1次宣布延後到10時出發，但9時20分又來一陣大雨，競賽組只好再次宣布延後到12時開球。10時30分競賽組開會決定這回合縮短為9洞決勝，在東方球場後9洞舉行。
若中午雨勢依舊不斷，場地無法整理成可以比賽的狀況，第3回合有可能取消，以前兩回合成績決定排名。
北部地區雨勢不斷，中國信託女子公開賽延後開賽時間到中午12時。（記者趙新天攝）
相關新聞
- 8歲小女孩一桿命中空拍機 網友直呼好球
- 2016北區長春熱血傳承公開賽》職業名將盧建順 兩回合129桿奪冠
- 仰德集團長庚全國業餘公開賽 王偉祥、蔡雨達、周姿佑分組奪冠
- 中國信託女子公開賽》第2回合盧曉晴並列第3 薩萊朋134桿居領先
- 中信女子公開賽》最後4洞狂飆 盧曉晴衝上第2
推薦新聞
-
宏利人壽LPGA菁英賽》徐薇淩並列第5 曾雅妮晉級決賽2016/09/03 10:54
-
MLB》傷兵頻傳 大都會新人王前臂不適跳過先發2016/09/03 10:35
-
高爾夫》中國信託女子公開賽最後決戰 因雨延後開球2016/09/03 09:45
-
中職》林泓育這發逆轉滿貫彈 連主播也看傻眼（影音）2016/09/03 08:03
-
美網》台將3連敗 大小詹、盧一哥、莊佳容先後雙打受挫2016/09/03 07:15