高爾夫》中國信託女子公開賽最後決戰 因雨延後開球

〔記者趙新天／桃園報導〕2016中國信託女子公開賽原訂今天上8時40分展開最後1回合決賽，因為北部地區雨勢不斷，大會兩度延後開球時間，目前決定中午12時起進行9洞決賽，選手將從後9洞每洞兩組同步開球。

受到大雨影響，中國信託女子公開賽未能按原訂時間進行最後1回合比賽，第1次宣布延後到10時出發，但9時20分又來一陣大雨，競賽組只好再次宣布延後到12時開球。10時30分競賽組開會決定這回合縮短為9洞決勝，在東方球場後9洞舉行。

若中午雨勢依舊不斷，場地無法整理成可以比賽的狀況，第3回合有可能取消，以前兩回合成績決定排名。

北部地區雨勢不斷，中國信託女子公開賽延後開賽時間到中午12時。（記者趙新天攝）