美網》西班牙蠻牛輕鬆應戰 直落3晉級16強

納達爾。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國網球公開賽男單進入第3輪賽程，西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal）面對俄羅斯小將庫茲涅佐夫（Andrey Kuznetsov），花不到2小時，便以6：1、6：4、6：2直落3晉級16強。

25歲的庫茲涅佐夫開賽非受迫性失誤比納達爾多4倍，直接先丟1盤，之後幾度嘗試上網想搶主導權，雖收到不錯效果，但納達爾也借用長距離跑動擴大防守範圍，成功化解攻勢，自己整場19次非受迫性失誤，與庫茲涅佐夫40次相比高下立判，成功邁向次輪。

庫茲涅佐夫。（今日美國）

前進16強後納達爾將遭遇法國普伊（Lucas Pouille），普伊32強鏖戰5盤才勝出，過去兩人僅在蒙地卡羅大師賽交手過1次，由納達爾直落2獲勝。

除納達爾外，球王喬科維奇（Novak Djokovic）因對手棄賽直接晉級，法國暖男松加（Jo-Wilfried Tsonga）同樣直落3贏球，大會第7種子西里奇（Marin Cilic）遭遇苦戰，反被美國索克（Jack Sock）連下3盤淘汰，索克也創下生涯在美網最佳成績。