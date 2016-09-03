MLB》普伊格「顧人怨」 只有這支球隊想網羅

2016/09/03 10:24

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天將「麻煩人物」普伊格（Yasiel Puig）拉上大聯盟，他改過自新的表示「我會證明自己已經變成更好的人」。

普伊格個人風格鮮明，行為舉止常讓隊友難以接受，成為道奇休息室的未爆彈，他在8月被下放小聯盟「悔過」，更曾被球團放進讓渡名單，但卻乏人問津，只有1支神秘球隊有意網羅。

根據Fox Sports資深記者Ken Rosenthal透露，那支有意網羅普伊格的神秘隊伍就是釀酒人，但雙方最後未達共識，導致交易破局。

普伊格乏人問津。（法新社）

相關新聞

推薦新聞
預告賽程
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.