MLB》普伊格「顧人怨」 只有這支球隊想網羅
2016/09/03 10:24
〔體育中心／綜合報導〕道奇今天將「麻煩人物」普伊格（Yasiel Puig）拉上大聯盟，他改過自新的表示「我會證明自己已經變成更好的人」。
普伊格個人風格鮮明，行為舉止常讓隊友難以接受，成為道奇休息室的未爆彈，他在8月被下放小聯盟「悔過」，更曾被球團放進讓渡名單，但卻乏人問津，只有1支神秘球隊有意網羅。
根據Fox Sports資深記者Ken Rosenthal透露，那支有意網羅普伊格的神秘隊伍就是釀酒人，但雙方最後未達共識，導致交易破局。
普伊格乏人問津。（法新社）
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