NBA》熱火油頭談操盤 「拿歐尼爾遠比組三巨頭難」

熱火06年奪冠。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕熱火總管「油頭」萊利（Pat Riley）向來以準確的計算與操盤出名，擔任總管期間曾挖角歐尼爾（Shaquille O'Neal ）、找來詹姆斯（LeBron James）、波許（Chris Bosh）組成熱火三巨頭，為邁阿密拿下3座冠軍，萊利近期接受訪問，為奪冠陣容做出評斷。

萊利受訪時說，「得到歐尼爾遠的過程、結果，遠比任何一次交易都要困難許多，第二次（指三巨頭）就簡單許多。」

萊利繼續說，「歐尼爾那次的成功令我們取得前所未有的正當性，也翻轉了整個聯盟的生態，樹立起典範。」