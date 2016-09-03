MLB》克蕭歸隊有譜 小聯盟復健賽出發設定50球

克蕭。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕經過兩個多月休養，道奇王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）終於邁出復出第1步，預計在台灣時間周日在小聯盟投首場復健賽，球數設定約在50球。

受傷前成績是鬼神11勝2敗1.79防禦率，道奇在缺少克蕭下，目前在國聯西區仍暫時領先偶數年勁旅巨人，球團期盼克蕭未來在下周六系列戰中歸隊，復健賽則先設定「50球、3局」標準。

下周六起也是道奇客場10連戰，依序面對馬林魚、洋基與響尾蛇，都有機會能看到克蕭復出，不過傷兵不斷的道奇，今年27人進出傷兵名單已經平了大聯盟紀錄。