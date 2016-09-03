MLB》王建民受傷 皇家王牌終結者今回歸

〔體育中心／綜合報導〕皇家今天迎來王牌終結者戴維斯（Wade Davis）傷癒歸隊，同時也公佈首波擴編名單，拉上4名小聯盟球員高爾（Terrance Gore）、莫瑞菲德（Whit Merrifield）、克魯茲（Tony Cruz）、多齊爾（Hunter Dozier）。

高爾與莫瑞菲德加入皇家陣容可望提升打線破壞力，2人都以速度見長，皇家已有戴森（Jarrod Dyson）、奧蘭多（Paulo Orlando）、小孟德西（Raul Mondesi） 、柏恩斯（Billy Burns）與肯恩（Lorenzo Cain）等快腿，打線速度將再獲提升。

總教練尤斯特表示，「這支球隊的快腿永遠不嫌多，我們不是那種動不動就打15分的球隊，但如果我們能咬緊比數，快腿就能為我們製造分數。」

王牌終結者戴維斯自從8月1日就因傷缺陣，他今天回歸讓尤斯特相當開心，為避免戴維斯再度受傷，尤斯特表示會小心使用戴維斯，考慮不讓他連續出賽。

戴維斯重返大聯盟。（美聯社）