MLB》王建民受傷 皇家王牌終結者今回歸
2016/09/03 11:17
〔體育中心／綜合報導〕皇家今天迎來王牌終結者戴維斯（Wade Davis）傷癒歸隊，同時也公佈首波擴編名單，拉上4名小聯盟球員高爾（Terrance Gore）、莫瑞菲德（Whit Merrifield）、克魯茲（Tony Cruz）、多齊爾（Hunter Dozier）。
高爾與莫瑞菲德加入皇家陣容可望提升打線破壞力，2人都以速度見長，皇家已有戴森（Jarrod Dyson）、奧蘭多（Paulo Orlando）、小孟德西（Raul Mondesi） 、柏恩斯（Billy Burns）與肯恩（Lorenzo Cain）等快腿，打線速度將再獲提升。
總教練尤斯特表示，「這支球隊的快腿永遠不嫌多，我們不是那種動不動就打15分的球隊，但如果我們能咬緊比數，快腿就能為我們製造分數。」
王牌終結者戴維斯自從8月1日就因傷缺陣，他今天回歸讓尤斯特相當開心，為避免戴維斯再度受傷，尤斯特表示會小心使用戴維斯，考慮不讓他連續出賽。
戴維斯重返大聯盟。（美聯社）
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