宏利人壽LPGA菁英賽》徐薇淩並列第5 曾雅妮晉級決賽

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣女將徐薇淩今天在宏利人壽LPGA菁英賽第2回合，以69桿完賽，目前總計137桿並列第5名。

這回合徐薇淩打下1個老鷹、3個博蒂和2個柏忌的69桿，總計低於標準桿7桿，排名小升1名，暫時並列第5。

徐薇淩打到第13洞，一度來到低於標準桿9桿，並列領先。可惜第14和17洞吞下柏忌。

美國選手艾麗絲打出全場最佳的64桿，她在最後1洞打下老鷹，另有8個博蒂、2個柏忌。艾麗絲進入職業巡迴賽3年，這是她第1次在比賽中領先。

南韓金孝周和泰國康克拉潘同以135桿並列第2，136桿的南韓李美香排第4。

台灣女將曾雅妮今天以70桿完賽，她打下5個博蒂、3個柏忌，以143桿並列55名，晉級決賽。程思嘉和李旻都是147桿提前淘汰。

徐薇淩（資料照）

曾雅妮（資料照）