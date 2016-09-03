棒球》化學怎麼考 一個動作全班滿分（影音）
2016/09/03 11:19
S/o to Benny for making this shot and getting the entire lecture an automatic 100 on our first ochem quiz pic.twitter.com/nmYJ34DjdM— rachel brown ✧･ﾟ: * （@yo_rochelle） 2016年9月2日
〔體育中心／綜合報導〕美國大學今天出現世界奇觀，上課中老師與一名叫班尼的同學打賭，若他能從距離垃圾桶最遠的座位丟進紙球，全班化學成績都是滿分，沒想到這球不偏不倚直接進洞，全教室同學欣喜若狂。
班尼神丟讓所有人驚呼連連。（取自影片）
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