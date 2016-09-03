NBA》還不能灑花 「玫瑰」性侵案陷僵局
2016/09/03 12:52
羅斯。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕「玫瑰」羅斯（Derrick Rose）進2年官司纏身，去年遭控夥同友人下藥性侵前女友，對方求償2150萬美元（約7億新台幣），案情近日又有新進展，根據《今日美國》報導，10月4日開打的官司將有21名證人出庭為羅斯做證。
根據先前報導，曾與羅斯交往的女子聲稱羅斯曾夥同友人在2013年下藥輪流性侵她，但羅斯堅稱雙方是「妳情我們願」，絕無妨礙性自主的疑慮，雙方各執一詞、僵持不下。
羅斯與該女迄今已經過2次調解，但最終仍以失敗收場，最近曝光的法庭文件清楚寫下、還原事件始末。
內容紀錄：「原告在案發前來位於比佛利山莊的家前，曾向我（羅斯）要過酒精、大麻和LSD（迷幻藥），以及原告當晚一再要求，出於自願的性行為，展現明顯的慾望。」
另外，文件中提到，該女還向羅斯抱怨，要求羅斯支付搭乘計程車以及購買性玩具皮帶的費用。
原告律師也表明說法，「被告羅斯選擇使用不必要的攻擊來損害原告作為女性的道德，就是為了要掩埋關於性侵的謊言，謊稱原告是自願的。所有證詞，包括羅斯方自己的，都導向女方涉入一次令人感到噁心、不舒服的性行為中。重點是，女方總是拒絕的。」
報導中提到，10月4日的開庭上，羅斯列出9名證人，原告則列出包含自己的12名。
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