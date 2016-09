Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕不少打棒球都知道,即便擊出內野高飛球,跑壘態度仍要積極,絕不輕易放棄,雙城薛佛(Logan Schafer)在今天面對白襪比賽中,敲出內野飛球就充分表現此道裡,全速通過1壘仍不減速,直到阿布瑞尤(Jose Abreu)接殺,不過當薛佛放速後卻腳軟直接仆街,連阿布瑞尤都嚇一大跳。

繞過1壘後想減速,薛佛卻腳軟犁田。(取自影片)