NBA》詹皇巧遇奧運金牌 體操美女依偎合影
2016/09/03 13:25
〔體育中心／綜合報導〕美國體操奧運金牌選手拉絲曼（Aly Raisman）返國後通告滿檔，最近她上艾倫秀節目錄影，與NBA巨星詹姆斯（LeBron James）巧遇，拉絲曼依偎在詹姆斯身旁，2人身材差距形成強烈對比。
拉絲曼與詹姆斯合照。（取自拉絲曼IG）
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