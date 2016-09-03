美網》又收退賽大禮 球王喬帥輕鬆晉美網男單16強

喬科維奇輕鬆晉級。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕又收退賽大禮！繼前場捷克對手維斯利（Jiri Vesely）臂傷休兵後，塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）還是沒有打好、打滿。由於此役俄國對手尤茲尼（Mikhail Youzhny）只撐31分鐘就高舉免戰牌，讓喬帥首度在大滿貫賽接連被「保送」，兵不血刃晉級美網男單16強。

頭號種子喬帥先前才多休了2天，沒想到這場4：2領先時，首盤未打完尤茲尼又因左腿受傷決定棄賽，這位衛冕者根本還沒熱開身手，乾脆留下來自主訓練1小時，「過去大滿貫賽沒碰過這種情況，這季硬仗連連，或許多休息對我也好。」只是連10年打進美網第四輪的喬帥，也不敢因此放鬆輕敵，「進入大滿貫第二週，我必須做好準備，尤其面對更難纏的頂尖高手前，得多花點時間適應中央球場。」

喬帥下個對手為英國的艾德蒙（Kyle Edmund），決定8強門票誰屬。至於現任球王準決賽的假想敵來勢洶洶，第4種子的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）揮別腕傷陰霾，在多達32人的親友團助威下，6：1、6：4、6：2橫掃俄國對手庫茲涅索夫（Andrey Kuznetsov），4連勝1盤未失殺入男單16強。