搶進WBSC世界盃少棒錦標賽 南市少棒代表隊開訓

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2017第四屆WBSC世界盃少棒錦標賽」將於明年7月在南市舉辦，南市為爭取該少棒賽台灣區代表，啟動培訓計劃，今日在協進國小協進館舉行代開訓典禮，市長賴清德到場勉勵加油，期許這些小將們成為締造台南「棒球城市」的先鋒，為台南、為台灣爭光

賴清德表示，打造成台南成為「棒球城市」，除了積極培訓棒球選手外，亦在安南區和順寮建設亞太國際棒球村，趕在明年WBSC世界盃少棒錦標賽在這裡舉辦，期望透過國際棒賽讓世界看見台南，台南少棒隊也能取得台灣代表組隊權，將台南的巨人棒球精神帶給世界，世界冠軍獎盃有機會留在台灣、留在台南，振興台灣棒球熱潮。

賴清德也期勉這群小將，爭取代表南市出征難免有壓力，照平常紮實訓練，也要注意「健康、安全、功課」三大原則，獲得樂趣與團隊默契，在場上發揮運動家精神，他與市民都是選手們最強大後盾。賴清德也不忘為在場邊觀禮的家長們打「強心針」，強調優秀選手將來可以進市府服務，不會有工作後顧之憂，並幽默說「到時候可不要被挖角走」。

體育處表示，南市少棒代表隊由南市城市棒球隊林琨瑋教練擔任執行總教練，同時有協進國小劉澔澤、歐哲閎、崇學國小劉家榮、立人國小吳明道、劉冠豪及公園國小歐陽昱岑等6位國小棒球教練共同參與培訓工作，徵選活動有95位報名參加，初選出48名選手，第1階段培訓9月1日至11月12日，預計11月12日遴選出25名第2階段培訓，最後第3階段精選15位選手，代表南市參加全國選拔賽─華南金控盃全國少棒錦標賽。

南市少棒代表隊開訓典禮，由市長賴清德主持。（記者洪瑞琴攝）

南市少棒代表隊開訓典禮，由市長賴清德主持。（記者洪瑞琴攝）