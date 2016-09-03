體育節表揚 鄭怡靜指導教練林忠雄入列

南市105年體育有功人員表揚大會，市長賴清德主持頒獎典禮。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市105年體育有功人員表揚大會，今日在後甲國中多功能演藝廳舉行，市長賴清德主持頒獎典禮，共有60位得獎，會中也表揚代表南市參加2016國際少年運動會的23名得獎選手及5名帶隊教練，代表團隊在該賽事中共獲得1金3銀。

獲頒終身人員成就獎，分別是林忠雄、高福隆、洪清熙及陳光雄。林忠雄教練是勇奪里約奧運桌球比賽前8名鄭怡靜選手的指導教練；洪清熙為國家橄欖球代表隊總教練；陳光雄則為足球教練，致力於多元發展體育學術。

另，8月因病辭世的高福隆教練，自民國67年起在新化國中擔任教職，於68年1月30日成立新化國中田徑隊、羽球隊、壘球隊，為後來於體壇著名的「新化幫」奠定基礎，自68年至今，新化幫孕育成人國手20多人，包含國家隊主力，為國爭光功不可沒。

賴清德說，9月9日體育節，寓意很好，告訴大家，多運動就可以長壽，運動要持續，要有耐力。

賴清德也表示，市府推動「活力大台南」，跟體育總會合作，充實預算推廣運動與培訓，106年度也將增加16個正式的教練職缺，未來南市將有80個專業運動教練，其中40個是正式職缺，40個是約聘僱職缺，約聘僱職缺還會再分級，使其收入可以與正式職缺收入差不多。

獲表揚的體育有功的團體與個人，共有3個績優運動委員會、6個推展體育有功單位及團體、終身人員成就獎4人、傑出教練20人、傑出運動員15人及有功人員12人，共60位得獎。