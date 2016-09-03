余政憲全國走透透 活化行政院體發會

余政憲（右二）關心羅嘉仁（左二）傷勢。（取自余政憲臉書）

〔記者洪定宏／高雄報導〕行政院體育運動發展委員會於7月12日成立至今已1個半月，25位委員各司其職，努力落實總統蔡英文政見；其中前內政部長余政憲全國走透透，傾聽基層心聲，針對問題研擬解決方案，幫基層運動員發聲，提升台灣體育的國際競爭力。

余政憲擔任體發會委員前，最為人津津樂道的是，今年三月率台灣足球隊到越南比賽時，發現越南矮化台灣主權，立刻據理力爭，最後還我主權。

因此，身兼足球國家代表隊領隊的余政憲，特別走訪台北市中山足球場，因為那是台灣第一座專用足球場，卻因失去發展契機，不再是足球訓練的重要基地，導致台北市淪為沒有專用足球場的國家首都。

余政憲表示，期待市長柯文哲做出睿智決定，將足球場還給球迷，重新規劃足球園區，增加運動商業的規劃，賦予中山足球場全新風貌。

余政憲（左一）走訪台北市中山足球場，期盼柯文哲重新規劃。（取自余政憲臉書）

余政憲更拜會高雄市副市長許立明，初步敲定2016東亞盃四強足球賽，於11月15至20日在高雄世運主場館及中正體育場同時舉行，堪稱創舉！

余政憲也探視受傷的職棒球星羅嘉仁及高國輝，曾效力美國大聯盟休士頓太空人隊的羅嘉仁心酸地說：「事發至今，余部長是官方唯一來看他的人！」

羅嘉仁是第10位升上大聯盟的台灣球員，2014年加入義大犀牛隊，去年12強棒球賽時，出戰加拿大中繼受傷；高國輝則是在2011年MLB明星台灣大賽，滑回本壘時，造成左腳腳踝脫臼及小腿閉鎖性骨折，傷勢嚴重。

余政憲強調，職棒明星受傷凸顯保險不足、傷後關照不足及徵召程序失當等3大問題，期盼體育署、棒協、中職妥善解決，讓球員安心為台灣爭光。

足協及羽協先後出包，遭球迷撻伐，余政憲關心橄欖球協會運作，與協會高層研商，做出三項結論：體育署加強對橄欖球協會輔導與考核，定期向行政院體發會提出報告；橄欖球協會一個月內，研擬出振興方案；以2020東京奧運為目標，提出年度發展計畫。

余政憲（右一）與橄欖球協會研商振興對策。（取自余政憲臉書）