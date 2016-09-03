里約奧運剛結束 「裸體奧運」正打得火熱

〔體育中心／綜合報導〕里約奧運剛落幕，而「裸體奧運」正如火如荼的進行。

聲稱向古希臘奧運致敬的「裸體奧運」，最近在巴西阿布里科海灘展開，參賽者無論任何年齡、體型、性別、與大小都可報名參加，為的是要鼓勵人們融入自然，並熱愛自己的身體。

主辦單位表示，「裸體奧運」包含足球、沙灘排球、游泳、競走等奧運項目，也有非奧運項目的拔河與巴西傳統運動踢毽子。

巴西阿布里科海灘是當地著名的合法天體海灘，週邊有警察固定巡邏，讓天體人士可以盡情在海邊解放，本屆「裸體奧運」每週末從上午9點比賽至下午5點，賽程預計到9月18日結束。

巴西的裸體奧運。（翻攝自英國鏡報）

巴西的裸體奧運。（翻攝自英國鏡報）

巴西的裸體奧運。（翻攝自英國鏡報）

巴西的裸體奧運。（翻攝自英國鏡報）