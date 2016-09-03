里約奧運剛結束 「裸體奧運」正打得火熱
2016/09/03 15:17
〔體育中心／綜合報導〕里約奧運剛落幕，而「裸體奧運」正如火如荼的進行。
聲稱向古希臘奧運致敬的「裸體奧運」，最近在巴西阿布里科海灘展開，參賽者無論任何年齡、體型、性別、與大小都可報名參加，為的是要鼓勵人們融入自然，並熱愛自己的身體。
主辦單位表示，「裸體奧運」包含足球、沙灘排球、游泳、競走等奧運項目，也有非奧運項目的拔河與巴西傳統運動踢毽子。
巴西阿布里科海灘是當地著名的合法天體海灘，週邊有警察固定巡邏，讓天體人士可以盡情在海邊解放，本屆「裸體奧運」每週末從上午9點比賽至下午5點，賽程預計到9月18日結束。
巴西的裸體奧運。（翻攝自英國鏡報）
巴西的裸體奧運。（翻攝自英國鏡報）
巴西的裸體奧運。（翻攝自英國鏡報）
巴西的裸體奧運。（翻攝自英國鏡報）
相關新聞
- NBA》詹皇巧遇奧運金牌 體操美女依偎合影
- 田徑》粉絲來踢館 跳高國手向俊賢竟然輸了
- 奧運》嘉勉台灣之光 奧會、彰銀頒加碼獎金1200萬
- 奧運》舉重金牌許淑淨拜訪王金平 王讚台灣之光
- 世界盃資格賽》內馬爾踢破僵局 巴西大勝厄瓜多（影音）
推薦新聞
-
余政憲全國走透透 活化行政院體發會2016/09/03 15:50
-
搶進WBSC世界盃少棒錦標賽 南市少棒代表隊開訓2016/09/03 14:29
-
MLB》內野飛球全力衝 但雙城薛佛跑到吃土（影音）2016/09/03 13:33
-
NBA》詹皇巧遇奧運金牌 體操美女依偎合影2016/09/03 13:25
-
NBA》還不能灑花 「玫瑰」性侵案陷僵局2016/09/03 12:52