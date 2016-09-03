棒球》女子世錦賽首戰 台灣隊12：4大勝強敵澳洲

台灣隊12：4大勝澳洲。（取自世界棒壘總會）

〔記者陳人齊／綜合報導〕2016世界女子棒球錦標賽開打，台灣隊出戰強敵澳洲全場敲出12支安打，終場以12：4擊敗澳洲拿下首勝。

台灣隊首局就有攻勢，溫雅婷敲出二壘安打送回第1分，助台灣隊先馳得點，余品萱接著再補上安打，台灣隊首局就以2：0領先。

3局上台灣隊攻勢再起，謝鈺瀅一上場就敲安，潘竹瑜短打形成一二壘有人，沈嘉玟三壘方向滾地球送回第3分，並靠對方守備失誤上壘，余品萱敲出第2支安打，台灣隊單局再拿2分擴大領先優勢。

5局上台灣隊將壘包堆滿，但連吞2出局，代打的楊佳蕙神來一棒敲出清壘的二壘安打，一口氣再拿3分逆轉。

7局台灣隊一輪猛攻，狂敲5安外加澳洲投手連投2保送，台灣隊單局豪取5分，最終以12：4擊退澳洲取得首勝。

台灣隊先發許語宸主投2.2局丟3分退場，接手的黃巧芸後援4.1局僅失1分表現精采，打線部分以代打的楊佳蕙敲出2支二壘安打，送回3分打點最為精彩。

台灣隊先馳得點影片：