MLB》陳偉殷模擬賽2局34球 對決當家大砲鮑爾

〔記者石毓琪／綜合報導〕台灣投手陳偉殷7月底因左手肘扭傷進傷兵名單，今天在小聯盟投模擬賽，2局用了34球狀況佳，還對決馬林魚主砲鮑爾（Justin Bour），對兩位陣中大將，總教練馬丁利（Don Mattingly）表示，鮑爾有機會拉上大聯盟代打，陳偉殷也有望在賽季結束前歸隊。

陳偉殷8月11日首次進行傷後傳接球練習，近期進牛棚練投變化球，若順利最快可望9月中旬重返大聯盟，馬丁利日前也表示，殷仔狀況很好，左手肘亦無不適，但仍需持續觀察。

今天首次傷後投模擬賽，2局共投了34球，還和先前因右腳踝扭傷進傷兵名單復健的鮑爾對決。馬林魚投手協調員班乃迪克（Jim Benedict）向馬丁利報告今天模擬賽狀況，「我認為他們兩個為了能回來幫助球隊都拚了命。」