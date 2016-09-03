梅花湖鐵人賽 張團畯破紀錄摘冠
2016/09/03 16:52
張團畯。（鐵人協會提供）
〔記者廖聿偉／宜蘭報導〕第九屆梅花湖鐵人三項錦標賽昨舉行標準賽和全程接力賽，最受矚目的菁英組由張團畯率先衝破終點線，以總成績1小時49分51秒打破「鐵人一哥」謝昇諺過去所寫下的1小時53分09秒的梅花湖鐵人賽最佳成績，張團畯開心的表示，「第五度參賽總算拿下冠軍，過去失敗的經驗讓我變得更強。」
去年在梅花湖在自由車項目跌倒棄賽的張團畯，今年記取教訓，下坡路段特別謹慎，從游泳上岸後一路領先，並於最後擅長的路跑項目拉開與所有選手的差距一舉奪冠。
「台灣新一姐」張嘉家受到生理期和臀大肌拉傷影響，狀態不若以往，但最終仍以2小時04分45秒完成梅花湖三鐵的「四連霸」，張嘉家說：「現在全身無力頭還在痛，已經連續兩年梅花湖都撞到生理期，但今年特別不舒服。」
本屆梅花湖鐵人賽參賽人數4547人，創下歷史紀錄，比去年1500人逾三倍，規模更僅次於墨西哥鐵人賽的人數，成為世界第二大的賽事。
中華民國鐵人三項運動協會理事長劉玉峯表示，「為了慶祝梅花湖三鐵賽將邁入第10屆，明年凡是連10年參賽、戶籍設在宜蘭或是男生65歲、女生50歲以上報名參加的選手，都可以享有報名費半價的優惠。」
相關新聞
- 無緣奧運不傷心 謝昇諺欲打造三鐵訓練基地
- 挑戰當「小鐵人」！特教生成年禮環梅花湖
- 人物專訪／臉上胎記曾自卑 李宙諺「動」念克服
- 鐵人》賈永婕熱血參賽 墾丁超級鐵人克服風浪
- 東之美鐵人賽連15年登場 鐵人三太子也來
推薦新聞
-
LLB青棒走入歷史 台灣隊成為末代冠軍2016/09/03 18:46
-
中職》最速200安差1支 王柏融衝紀錄、拚旅外2016/09/03 17:54
-
MLB》陳偉殷模擬賽2局34球 對決當家大砲鮑爾2016/09/03 16:41
-
棒球》女子世錦賽首戰 台灣隊12：4大勝強敵澳洲2016/09/03 16:09
-
體育節表揚 鄭怡靜指導教練林忠雄入列2016/09/03 15:48