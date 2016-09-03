梅花湖鐵人賽 張團畯破紀錄摘冠

張團畯。（鐵人協會提供）

〔記者廖聿偉／宜蘭報導〕第九屆梅花湖鐵人三項錦標賽昨舉行標準賽和全程接力賽，最受矚目的菁英組由張團畯率先衝破終點線，以總成績1小時49分51秒打破「鐵人一哥」謝昇諺過去所寫下的1小時53分09秒的梅花湖鐵人賽最佳成績，張團畯開心的表示，「第五度參賽總算拿下冠軍，過去失敗的經驗讓我變得更強。」

去年在梅花湖在自由車項目跌倒棄賽的張團畯，今年記取教訓，下坡路段特別謹慎，從游泳上岸後一路領先，並於最後擅長的路跑項目拉開與所有選手的差距一舉奪冠。

「台灣新一姐」張嘉家受到生理期和臀大肌拉傷影響，狀態不若以往，但最終仍以2小時04分45秒完成梅花湖三鐵的「四連霸」，張嘉家說：「現在全身無力頭還在痛，已經連續兩年梅花湖都撞到生理期，但今年特別不舒服。」

本屆梅花湖鐵人賽參賽人數4547人，創下歷史紀錄，比去年1500人逾三倍，規模更僅次於墨西哥鐵人賽的人數，成為世界第二大的賽事。

中華民國鐵人三項運動協會理事長劉玉峯表示，「為了慶祝梅花湖三鐵賽將邁入第10屆，明年凡是連10年參賽、戶籍設在宜蘭或是男生65歲、女生50歲以上報名參加的選手，都可以享有報名費半價的優惠。」