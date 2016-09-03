中職Live》最強NPC 林泓育敲回1打點
2016/09/03 18:47
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兄弟
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0
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桃猿
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1
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2
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8
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0
第三局
3下，林智平二壘安打，林泓育中外野安打敲回1分，桃猿2：0領先。
林泓育敲回1分打點。（記者陳志曲攝）
第二局
2下，朱育賢左外野陽春砲，桃猿1：0領先。
朱育賢敲出陽春砲。（記者陳志曲攝）
朱育賢敲出陽春砲。（記者陳志曲攝）
朱育賢敲出陽春砲。（記者陳志曲攝）
第一局
1下，林智平安打，但盜壘失敗，王柏融、林泓育接連安打攻占一二壘，最後艾迪頓三振掉陳俊秀，化解Lamigo攻勢。
林智平盜壘失敗。（記者陳志曲攝）
1上，張正偉安打，投手王溢正暴投，黃浩然快速撿起球傳向二壘封殺張正偉，王勝偉安打、林智勝保送，最後王溢正安全下莊，守住一局亂流。
先發打序
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中信兄弟
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棒次
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Lamigo桃猿
|張正偉 RF
|
1
|
陽耀勳 RF
|王勝偉 SS
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2
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林智平 3B
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彭政閔 DH
|
3
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王柏融 CF
|
林智勝 1B
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4
|
林泓育 DH
|
蔣智賢 3B
|
5
|
陳俊秀 1B
|
陳子豪 CF
|
6
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朱育賢 LF
|
詹子賢 LF
|
7
|
郭修延 SS
|
鄭達鴻 C
|
8
|
黃浩然 C
|
潘萣翔 2B
|
9
|
翁克堯 2B
|
艾迪頓
|
先發投手
|
王溢正
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