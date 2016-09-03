中職Live》最強NPC 林泓育敲回1打點

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 兄弟 0 0 0 0 0 0 4 1 桃猿 0 1 1 0 2 8 0

第三局

3下，林智平二壘安打，林泓育中外野安打敲回1分，桃猿2：0領先。

林泓育敲回1分打點。（記者陳志曲攝）

第二局

2下，朱育賢左外野陽春砲，桃猿1：0領先。

朱育賢敲出陽春砲。（記者陳志曲攝）

朱育賢敲出陽春砲。（記者陳志曲攝）

朱育賢敲出陽春砲。（記者陳志曲攝）

第一局

1下，林智平安打，但盜壘失敗，王柏融、林泓育接連安打攻占一二壘，最後艾迪頓三振掉陳俊秀，化解Lamigo攻勢。

林智平盜壘失敗。（記者陳志曲攝）

1上，張正偉安打，投手王溢正暴投，黃浩然快速撿起球傳向二壘封殺張正偉，王勝偉安打、林智勝保送，最後王溢正安全下莊，守住一局亂流。

先發打序





中信兄弟 棒次 Lamigo桃猿 張正偉 RF 1 陽耀勳 RF 王勝偉 SS 2 林智平 3B 彭政閔 DH 3 王柏融 CF 林智勝 1B 4 林泓育 DH 蔣智賢 3B 5 陳俊秀 1B 陳子豪 CF 6 朱育賢 LF 詹子賢 LF 7 郭修延 SS 鄭達鴻 C 8 黃浩然 C 潘萣翔 2B 9 翁克堯 2B 艾迪頓 先發投手 王溢正