中職Live》最強NPC 林泓育敲回1打點

2016/09/03 18:47

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

兄弟

0

0

0

0

 

 

 

 

0

4

1

桃猿

0

1

1

0

 

 

 

 

 

2

8

0

第三局

3下，林智平二壘安打，林泓育中外野安打敲回1分，桃猿2：0領先。

林泓育敲回1分打點。（記者陳志曲攝）

第二局

2下，朱育賢左外野陽春砲，桃猿1：0領先。

朱育賢敲出陽春砲。（記者陳志曲攝）

朱育賢敲出陽春砲。（記者陳志曲攝）

朱育賢敲出陽春砲。（記者陳志曲攝）

第一局

1下，林智平安打，但盜壘失敗，王柏融、林泓育接連安打攻占一二壘，最後艾迪頓三振掉陳俊秀，化解Lamigo攻勢。

林智平盜壘失敗。（記者陳志曲攝）

1上，張正偉安打，投手王溢正暴投，黃浩然快速撿起球傳向二壘封殺張正偉，王勝偉安打、林智勝保送，最後王溢正安全下莊，守住一局亂流。

先發打序

中信兄弟

棒次

Lamigo桃猿
張正偉 RF

1

 陽耀勳 RF
王勝偉 SS

2

 林智平 3B

 彭政閔 DH

3

 王柏融 CF

 林智勝 1B

4

 林泓育 DH

 蔣智賢 3B

5

 陳俊秀 1B

 陳子豪 CF

6

 朱育賢 LF

 詹子賢 LF

7

 郭修延 SS

 鄭達鴻　C

8

 黃浩然　C

 潘萣翔 2B

9

 翁克堯 2B

 艾迪頓

先發投手

 王溢正

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.