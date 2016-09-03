中職》阿迷趴Lamigirls捨命陪君子 全副武裝大玩生存遊戲（影音）

2016/09/03 18:18

〔體育中心／綜合報導〕繼昨晚阿迷趴幻象衝場、國軍英雄開球，Lamigo在週六舉辦生存遊戲，專屬啦啦隊Lamigirls也下場與球迷同樂，多是初體驗的她們直呼「好玩」！小布表示「快抽筋了」，小鹿則表示「從頭到尾都隨便射」，而穿短褲的曲曲則說「快瘀青了」。

Lamigo阿迷趴，Lamigirls參與生存遊戲。（記者陳志曲攝）

Lamigo阿迷趴，Lamigirls參與生存遊戲。（記者陳志曲攝）

Lamigo阿迷趴，Lamigirls參與生存遊戲。（記者陳志曲攝）

Lamigo阿迷趴，Lamigirls參與生存遊戲。（記者陳志曲攝）

Lamigo阿迷趴，Lamigirls參與生存遊戲。（記者陳志曲攝）

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