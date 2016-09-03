中職》義大「徐總紀念日」 請師母謝榮媱開球
2016/09/03 18:08
〔記者徐正揚／新北報導〕義大犀牛原訂上週舉行「徐總紀念日」，受屏東3連戰全部因雨延賽影響，改到今天在新莊補辦，全隊都穿85號的客家情主題球衣出賽，下午3點為徐生明棒球發展協會舉行義賣活動，賽前邀請「師母」謝榮媱開球。
謝榮瑤指出，義大球團不僅連續2年辦「徐生明日」，還全力協助徐生明棒球發展協會的各項活動，球員們也主動提供各種協助，球迷們更始終不離不棄，都讓她既感動又感激。
徐生明棒球發展協會預計於11月26日舉辦第4屆徐生明盃棒球賽，本屆規模首次升級為國際邀請賽，已經確定韓國、中國都會派隊參加。
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