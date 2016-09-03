中職》最速200安差1支 王柏融衝紀錄、拚旅外
2016/09/03 17:54
王柏融。（記者陳志曲攝）
〔記者郭羿婕／桃園報導〕桃猿強打新秀「柏融大王」王柏融儼然成為新一代紀錄製造機，再敲1安，將達成最快速200安，今晚對兄弟就有機會達陣。王柏融也用搶眼表現醞釀未曾消失的旅外夢，無論日本或美國職棒，他說：「這是我的夢想，有機會當然想挑戰。」
王柏融表示，不會特別去想紀錄或成績，「打好比較重要啦，能健康出賽就好了。」對於一堆紀錄等他締造，他也說是運氣比較好，「專注每個打擊就好，開心打球。」
離王柏融最近的紀錄就是最速200安，今晚比賽首打席就跑出內野安打，只差1支達陣，而他本季至今累積163安，下一步將挑戰前興農牛洋將威納斯2009年締造的中職單季176安，幾乎勢在必得，更有望創下史無前例的單季200安，也是今年新人王大熱門。
在今天之前，王柏融加盟中職後出賽121場敲198安，原紀錄是羅偉140場敲200安，本土紀錄則是「柏融大王」很欣賞的前輩林益全，142場敲200安。王柏融也只差1轟（目前19轟、21盜），即可成為20轟20盜的中職第5人，24轟、19盜的陳俊秀也只差一步。
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