中職》李宗賢生涯首次出賽就先發 拚卡位三壘手
2016/09/03 18:01
義大犀牛李宗賢一軍首次參賽就是先發。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者徐正揚／新北報導〕前天首次登錄一軍的義大犀牛新秀李宗賢，今天獲得生涯首次出賽機會，而且擔任先發三壘手打第9棒，他不諱言難免會緊張，但不要想太多，只要把球打得強勁，確實掌握擊球點，生涯首安自然會出現。
李宗賢指出，加盟後已經隨一軍好幾天，適應上還OK，賽前知道首次出賽就先發，興奮與緊張都有，就盡量放鬆，只要把球打得強勁，確實掌握擊球點，生涯首安自然會出現，他覺得職棒真的很競爭，希望能爭取三壘這個位置。
總教練葉君璋表示，陣中能守三壘的不少，最近不是受傷就是表現不盡理想，決定讓李宗賢上去試試，但李宗賢有腳程，守備範圍很大，未來最適合的位置是游擊。李宗賢是義大今年擔任先發三壘手的第9人。
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