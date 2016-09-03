日職》松坂大輔二軍5局失1分 傷癒首勝開張
2016/09/03 19:19
松坂大輔。（取自日刊體育）
〔記者石毓琪／綜合報導〕「平成怪物」松坂大輔返日後力拚傷癒復出，今天二軍戰對巨人中繼5局失1分，拿下回日本後首勝，「復活」後越投越穩的他，返回一軍的路也出現一道曙光。
松坂大輔2014年和軟銀簽約，去年動刀，回日職後尚未在一軍登板過。今年與傷病搏鬥，8月二軍賽也投出佳作，今天對巨人二軍一戰，松坂在第4局中繼，只用了47球，投5局被敲2安失1分，還飆最速146公里，最後順利開張回日本後第一勝，距離一軍投手丘也邁進一大步。
松坂所屬的軟銀稍早以7：1擊敗樂天取得三連勝，封王魔術數字減為M19。
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