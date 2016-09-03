中職》首安出爐鬆口氣 楊岱均紀念球送女友

楊岱均秀出職棒生涯首安。（記者郭羿婕攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕苦等1個半月，桃猿新秀楊岱均職棒首安終於在昨晚出爐，今天應媒體要求秀出首安紀念球，他笑說：「安打出爐比較輕鬆了，希望往後每場比賽都能維持1支安打，2支就算賺到。」也要把首安球送給一路鼓勵他的女友。

背負備受矚目的壓力，楊岱均昨晚6局下從兄弟洋投伍鐸手中揮出一壘打，在一軍第4戰擊出生涯首安，他非常振奮，但從7月14日初登場開始，歷經二軍磨練到前天重返一軍，首安一等就是1個半月，他說：「第1支打開鬆口氣了，現在節奏、步調慢慢進入軌道，繼續加油。」

來到中職後，楊岱均承受的壓力不再是國際賽那種短期高壓，而是必須學習長期與壓力相處，這對他也是初體驗，除了把握機會多問前輩、多學習，也有同期戰友王柏融、前輩陽耀勳等人的提醒，幫助他放鬆心情，「她也有功勞，常傳鼓勵的話給我。」

楊岱均口中的「她」就是女友，女友雖然也心急，但擔心楊岱均想太多，常幫他打氣，提醒他這只是職棒起步，不要給自己太大壓力。女友扮演重要的心靈支柱，楊岱均也要在首安球簽名，送給心愛的她留念。

這是楊岱均職棒生涯首顆紀念球，在這之前，還珍藏去年世大運擊出再見轟的球，也留著U23台美交流賽的全壘打球，記念業餘最終戰。