LLB青棒走入歷史 台灣隊成為末代冠軍
2016/09/03 18:46
LLB青棒走入歷史，台灣成為末代冠軍。（資料照）
〔記者倪婉君／台北報導〕LLB（世界少棒聯盟）今宣布，自明年起取消青棒等級所有賽事，亦即今年8月拿下睽違20年冠軍的台灣隊成為「末代冠軍」。
對於LLB的重大宣布，棒協今發表聲明稿指出，LLB總部認為主要是因為經歷多年來舉辦參賽隊伍無增加、不符合舉辦賽事效益，因此自明年起將全心投入青少棒及少棒賽事，除了將最高年齡級訂為16歲，次青少棒13-14歲也將繼續維持。
今年台灣隊以桃園平鎮高中為主體，搭配桃園農工、壽山高中組成代表隊，在8月3日以6：2擊敗美西區夏威夷州代表隊，拿下自1996年後睽違20年的冠軍。
至1996年為止，台灣隊參加過23次LLB世界青棒賽，抱回17座冠軍，後因組隊模式不符規定退出，直到2013年才恢復參賽，如今LLB青棒走入歷史，也讓台灣成為最後一屆冠軍。
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