U18》小鋼砲王泓逸 人小志氣高
2016/09/03 19:14
王泓逸。（資料照，記者廖耀東攝）
〔記者林宥辰／台中報導〕亞青台灣隊三壘手王泓逸，秩序冊上登錄身高170公分，和其他高頭大馬的球員相比顯得嬌小，但王泓逸攻守都不馬虎，扛起台灣隊三壘大關和先發第二棒，展現不輸其他球員的實力。
王泓逸說，從小確實身材上就劣勢，但他自認人小志氣高，且個性好勝心強、不服輸，即使對手看到他身材而輕敵，他也不會在意。一路堅持棒球路到現在，王泓逸本屆賽事擔任第二棒，和在母校穀保的定位差距不大，王泓逸說有特別練短打以護送隊友，也要求自己打擊更廣角。
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