U18》棒協設訴求區 台獨人士進場表達訴求

棒協於亞青賽場內外規劃訴求區，台獨人士進場表達訴求。（本報圖庫）

〔記者林宥辰／台中報導〕亞青四強複賽，棒協於今天台灣與中國賽前，在球場內外都規劃訴求區，場內訴求區共約200席座位，台獨人士和自由台灣黨人士紛紛舉台獨旗幟和平進場。

賽前台獨人士就集結在洲際球場門口準備進場，棒協工作人員也在三壘後方、主場球隊牛棚區附近設立訴求區，在不影響比賽進行前提下，保障學生等社運人士訴求之言論自由。