中職》嘟嘟連續30.2局無四死球 本土第一人

嘟嘟連續30.2局無四死球紀錄，已為本土第一人。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅投手「嘟嘟」潘威倫，今天先發7局，被擊出10支安打失掉3分，但沒投出任何四壞或觸身球保送，已連續30.2局無四死球紀錄，有望打破中職紀錄。

今天潘威倫投出一場優質先發，無奈打線不捧場吞下敗投，不過他今年出賽9場包含4場先發，投球局數總共34局，僅投出一次觸身球保送，但尚未投出一次四壞球保送，無四死球紀錄30.2局為本土球員第一人。

彼得為中職連續無四死球紀錄保持人。（資料照，記者劉信德攝）

中華職棒連續無四死球紀錄為2007年統一洋投彼得（Peter Daniel）的單一球季連續38局無四死球紀錄，嘟嘟還差7.1局達標，有機會在下場先發超越彼得，創下中職新紀錄。