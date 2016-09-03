中職》王柏融20轟 紀錄一次達陣
2016/09/03 19:32
王柏融紀錄達標。（記者陳志曲攝）
〔記者石毓琪／綜合報導〕Lamigo「大王」王柏融6下敲出全壘打，2分砲完成生涯200安，不僅刷新中職最速場次200安紀錄，也是史上第6次、第5人完成單季20轟、20盜的球員。
新人王熱門人選王柏融截至今日賽前，生涯已敲出198支安打，1下首打席才以內野安打推進紀錄倒數，6下棒打中信兄弟投手江忠城，右外野2分砲完成生涯200安，也以122場改寫羅偉140場、林益全142場本土紀錄，同時還達成「20-20」，一棒達陣兩大紀錄。
除了王柏融，Lamigo陳俊秀也只差一盜就能完成「20-20」里程碑。
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