日職》陽岱鋼2安2得分 火腿「雷阿斗之夜」痛宰歐力士
2016/09/03 21:25
〔記者石毓琪／綜合報導〕前一天才包辦2打點，近況正夯的「雷阿斗」萊爾德今天砲火升級，面對歐力士毫不手軟，3發全壘打率隊12：4力挫對手，陽岱鋼也有4支2、2得分，將連續安打推進第9場，以三成04打擊率暫居第5。
歐力士先發洋投迪克森首局擋不住火腿砲火，含中田翔、萊爾德2支全壘打在內，6支安打失掉6分大局，雖然歐力士很快在T－岡田回敬高梨裕稔一發3分砲要回分數，萊爾德5上再轟出第2支全壘打，3分砲立刻還以顏色，7上還打不過癮的萊爾德，緊接在陽岱鋼敲安後敲出本日第3響，單場5支5、3轟、7打點，率火腿眾將19安、12：4轟垮歐力士。
萊爾德此役3轟，一舉拉開他和西武洋砲梅希亞的全壘打數，以35轟暫居洋聯全壘打王，同場開轟的中田翔則以23轟並列第5、T-岡田19轟第8名。
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