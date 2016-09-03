U18》勝韓幕後英雄劉致榮 投球比打擊有信心

劉致榮。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕台灣隊前一戰擊敗南韓，除了陳琥關鍵撲壘、宗秉毅安打外，劉致榮先發5局僅失2分、8局上關鍵安打，是球隊能夠獲勝的幕後英雄。劉致榮能投擅打，他說比起打擊，自認投球時更有自信。

劉致榮說，自認游擊手守備還可以，只是像前一晚9局最後出局數守得太前面，類似的球要再更有經驗，至於打擊則沒有投球那麼有自信，明年要升高三，應該會看明年的表現決定未來成棒時朝哪個方向發展，但目前自認投球表現相對較好。