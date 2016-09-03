中職》林益全開轟獻徐總 連3年紀念日繳佳作
2016/09/03 20:27
義大林益全轟出全壘打。（記者林正堃攝）
〔記者徐正揚／新北報導〕林益全連續2年在「徐總紀念日」開砲，抵銷9局上爭議判決的傷害，配合藍斯佛完封差點到手的優質好投，義大犀牛有驚無險以3：2擊敗統一獅擺脫墊底，總教練葉君璋賽後與徐生明夫人謝榮媱擁抱致意，直說「有人在保佑！」。
義大打完8局以3：0領先，已用103球僅挨4安的藍斯佛9局上續投，挑戰中職本季第2場完封，在滿球數後誘使潘武雄揮空，球在落地前進捕手手套，主審楊崇煇認定是擦棒且先落地的界外球，葉君璋力爭不被接受，潘武雄下1球轟出2分彈，義大換倪福德救援，拿下最後3個出局數。
林益全連續3年在「徐總紀念日」都有表現，前年第1局敲二壘安打拿下勝利打點，去年9局下轟出再見陽春彈，今年6局下轟出確保勝果的2分彈，連續2年用全壘打加單場MVP向徐總致敬，連他都驚呼「真的太不可思議了！」。
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