日職》吳念庭1打點 西武1分惜敗（影音）

〔體育中心／綜合報導〕西武與羅德系列賽第二場，雙方都派出年輕新秀先發，西武投手相內誠投不滿5局就掉7分，種下敗因，雖然8局上半梅希亞擊出3分砲，但已無力回天，終場8：9敗給羅德。

昨天雙方形成投手戰，12局1：1戰成平手，今天則形成打擊戰，近兩年首次出賽的相內誠，僅投3.2局就失掉7分，接替中繼的小石博孝也僅投0.2局就被打4支安打失2分，雖然5局後西武慢慢追回分數，主砲中村剛也以及梅希亞2支全壘打總共貢獻5分，但還是1分不敵羅德。

此役台灣小將吳念庭先發打第9棒，2打數沒有安打吞下1次三振，打擊率下滑到2成06，但是在5局上擊出高飛犧牲打替球隊打回1分。