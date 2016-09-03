夏威夷路跑夯 知名品牌水晶項鍊吸引5千人搶跑
2016/09/03 21:32
夏威夷水晶路跑於福隆開跑。（名衍行銷提供）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕夏威夷觀光局駐台辦事處今年打造全台唯一時尚路跑，2016夏威夷水晶路跑 Hawaii Crystal Run，今天上午在福隆熱情開跑。
夏威夷水晶路跑推出鑲嵌施華洛世奇水晶的完賽項鍊與手環，這份超吸睛、超時尚完賽禮吸引逾5000名民眾爭相報名參加。
藝人袁艾菲、運動美女魏華萱、甜心主播簡懿佳、陽光女孩林柏妤也大秀姣好身材參賽，與民眾一同熱情開跑，享受福隆所襯托的夏威夷度假勝地風情。
夏威夷水晶路跑於福隆熱情開跑。（名衍行銷提供）
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