夏威夷路跑夯 知名品牌水晶項鍊吸引5千人搶跑

夏威夷水晶路跑於福隆開跑。（名衍行銷提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕夏威夷觀光局駐台辦事處今年打造全台唯一時尚路跑，2016夏威夷水晶路跑 Hawaii Crystal Run，今天上午在福隆熱情開跑。

夏威夷水晶路跑推出鑲嵌施華洛世奇水晶的完賽項鍊與手環，這份超吸睛、超時尚完賽禮吸引逾5000名民眾爭相報名參加。

藝人袁艾菲、運動美女魏華萱、甜心主播簡懿佳、陽光女孩林柏妤也大秀姣好身材參賽，與民眾一同熱情開跑，享受福隆所襯托的夏威夷度假勝地風情。

夏威夷水晶路跑於福隆熱情開跑。（名衍行銷提供）