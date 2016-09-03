籃球》東方介德活到老學到老 迷上柯瑞三分投籃
2016/09/03 21:37
東方介德（前排右二）參加富邦不老勇士GO來盃3對3籃球賽三分球表演賽。（富邦提供）
〔記者卓佳萍／台北報導〕富邦不老勇士GO來盃3對3籃球賽今、明兩天於台灣科技大學體育館開打，「職籃模範生」東方介德現身參加三分球表演賽，他化身「東方柯瑞」，他表示，很欣賞勇士隊球星柯瑞出手姿勢，「One Motion很順暢，不拖泥帶水。」
東方介德表示，籃球各種技巧不斷演進，他是很好學的人，「柯瑞的投籃激發我的好奇心，我開始也去練所謂的One Motion出手，不像過去分成兩段式出手，這樣一來投籃更順暢、更快。」
55歲的東方介德透露，自己仍保持運動習慣，一週三天會規畫30分鐘到1小時時間運動，跑步、打球與重訓，維持一定的體能。
精神方面，東方介德表示，要常保喜歡籃球的初衷，真的喜愛這項運動會支持你走得更長遠。
「職籃模範生」東方介德示範三分球投藍。（記者卓佳萍攝）
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