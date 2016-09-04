中職》一球之差讓獅延續紀錄 網友酸「主審2分打點」
2016/09/04 06:24
〔體育中心／綜合報導〕義大昨晚1分差驚險擊敗統一，原因出在9上爭議判決，打者潘武雄和藍斯佛纏鬥到滿球數後，主審楊崇煇認定擦棒界外，讓潘武雄多活1球，接著擊出2分彈追分，也讓義大換上倪福德抓下第3個出局數，驚險守下勝利。
9局上半，差點完封的藍斯佛續投，潘武雄纏鬥到滿球數後擊出擦棒球，但球是否落地卻引發爭議，主審楊崇煇當下判定界外，義大總教練葉君璋馬上跳出來抗議，但經裁判群討論後仍維持原判，給了潘武雄再一次的打擊機會，下一球潘武雄即轟出2分砲，打破藍斯佛的完封，也讓戰局變得緊張。
葉總賽後表示，自己是捕手出身，那球確實不好判，但不論教練、選手、裁判都該把失誤減到最低，好險沒影響贏球，「但對比賽、對選手公平嗎？」
此判決也引起網友論戰，有人主張揮棒落空三振，也有人覺得是擦棒被捕，多數不認為球有落地，更有網友猛酸「主審助攻」、「主審2分打點」、「義大又被表」，最後潘武雄逃過三振開轟，助獅隊得以延續連續得分紀錄。
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潘武雄免於三振，下一球轟出全壘打：
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