U18》台灣6:3逆轉中國 挺進冠軍賽再戰日本

2016/09/03 21:59

第11屆亞青棒錦標賽今（3日）晚在台中洲際棒球場舉行最後一場複賽，台灣對中國以6:3取得勝利，挺進冠軍戰。（記者廖耀東攝）

〔即時新聞／綜合報導〕第11屆U18亞青棒錦標賽今（3日）晚在台中洲際棒球場舉行最後一場複賽，台灣對中國以6：3取得勝利，挺進冠軍戰。

今天比賽台灣一度落後，7局下兩隊3：3平手，陽尚衛擊出2分打點的安打拉開比數，8局下再靠著中國隊捕手暴傳一壘的失誤取得第6分，最後後援投手萬昭清連3K、6上6下的表現，終場以6：3擊敗中國，明天將與日本隊爭奪冠軍。

日本隊稍早以3：1擊敗韓國隊，以5連勝之姿挺進冠軍賽，再次對決台灣小將；前一次交手日本隊3：0獲勝。

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.