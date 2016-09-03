U18》台灣6:3逆轉中國 挺進冠軍賽再戰日本

第11屆亞青棒錦標賽今（3日）晚在台中洲際棒球場舉行最後一場複賽，台灣對中國以6:3取得勝利，挺進冠軍戰。（記者廖耀東攝）

〔即時新聞／綜合報導〕第11屆U18亞青棒錦標賽今（3日）晚在台中洲際棒球場舉行最後一場複賽，台灣對中國以6：3取得勝利，挺進冠軍戰。

今天比賽台灣一度落後，7局下兩隊3：3平手，陽尚衛擊出2分打點的安打拉開比數，8局下再靠著中國隊捕手暴傳一壘的失誤取得第6分，最後後援投手萬昭清連3K、6上6下的表現，終場以6：3擊敗中國，明天將與日本隊爭奪冠軍。

日本隊稍早以3：1擊敗韓國隊，以5連勝之姿挺進冠軍賽，再次對決台灣小將；前一次交手日本隊3：0獲勝。