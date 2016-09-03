U18》台灣小將太緊張 艱辛勝中國
2016/09/03 22:11
7下靠著台灣陽尚衛敲安打，拿下2分。（記者廖耀東攝）
〔記者林宥辰／台中報導〕台灣隊四強複賽只要再贏中國就能晉級，比賽過程中卻充滿艱辛，台灣隊前6局打完僅第九棒的曾宸佐敲安打，甚至一度落後1分，直到7局下靠著陽尚衛關鍵安打才取得領先，終場6:3擊敗中國，挺進冠軍戰。
6局下靠著中國隊失誤，台灣隊接連得分。（記者廖耀東攝）
台灣隊總教練蔡明堂說，小球員臨場太過緊張，前幾局打得不順，幸虧情蒐發揮效果，得知對方內野短距離傳球較不穩，一有機會就執行短打挑戰對方守備。台灣隊戰術發揮成功，中國隊單場發生4次失誤，也是台灣隊獲勝原因之一。
擊出關鍵安打的陽尚衛，賽後表示教練叮嚀他挑偏高球路打。蔡明堂則開玩笑說，今天贏球陽尚衛可以升上校，明天要是再贏就做將軍了。
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