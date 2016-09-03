滑水》辣模王心恬再戰 攜手藍鈞天成功挑戰名人賽
王心恬今年以選手身分參加。（主辦提供）
〔記者石毓琪／綜合報導〕第三屆美傑仕盃女子滑水賽今早新北市
今年比賽擴大舉辦，總獎項金額高達76萬，吸引多國好手參加，60位參賽名額提前於截止前兩週爆滿，有今年首度登場來自上海、曾為亞洲拿下首座世界盃滑水賽冠軍的亞洲寬板
去年擔任美傑仕滑水大使，王心恬今年升格名
藍鈞天。（主辦提供）
滑水潮模王心恬、水上最強老爸藍鈞天秀滑水特技奪下名人賽冠軍。（主辦提供）
滑水潮模王心恬、水上最強老爸藍鈞天秀滑水特技奪下名人賽冠軍。（主辦提供）
國際滑水界的重量級人物與專業評審團隊，包含IWWF世界滑水暨寬板滑水總會主席Kuno Ritschard、執行理事Paul Fong、IWWF Asia主席Thomas Lin、IWWF Asia秘書長Chris Howarth、以及隸屬國際技術裁判組織（International Technical Officials ，ITO\'s）的裁判長Steven Tan與計分長Michelle Tan等人抵台參與盛會。（主辦提供）
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