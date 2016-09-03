滑水》辣模王心恬再戰 攜手藍鈞天成功挑戰名人賽

2016/09/03 22:56

王心恬今年以選手身分參加。（主辦提供）

〔記者石毓琪／綜合報導〕第三屆美傑仕盃女子滑水賽今早新北市微風運河隆重開幕，第三度結合美妝、運動跨界合作，也獲得IWWF Asia世界滑水暨寬板滑水亞洲總會官方認證，登錄成為全球體壇史上第一個國際女子滑水賽事。

今年比賽擴大舉辦，總獎項金額高達76萬，吸引多國好手參加，60位參賽名額提前於截止前兩週爆滿，有今年首度登場來自上海、曾為亞洲拿下首座世界盃滑水賽冠軍的亞洲寬板滑水女王陳莉莉（Lili Chen），來自香港的國泰空姐、有滑水甜心稱號的李潔心（Ruby Lee），還有大阪年僅16歲的選手棟安優月（Yuzuki Muneyasu），名人邀請賽則有滑水潮模王心恬、剛升格為人父的藍鈞天組隊參賽，強碰美傑仕總裁夫妻檔。

去年擔任美傑仕滑水大使，王心恬今年升格名人賽選手，不受之前練習落水影響，這次再度換上性感比基尼亮麗登場，更首度在水上嘗試破浪、跳浪等進階花式動作，身手相當矯捷。而本屆唯一受邀的男性參賽者藍鈞天雖僅有一年滑水資歷，帶著女兒訓練過的強健核心、上部肌群，做出水面360度翻轉、反手背滑；心恬也不讓鬚眉的快速水上轉板、單手S切等花式動作，展現手臂、核心、腿部肌群的完美協調，獲得評審青睞成為致勝關鍵，成功挑戰名人賽。

藍鈞天。（主辦提供）

滑水潮模王心恬、水上最強老爸藍鈞天秀滑水特技奪下名人賽冠軍。（主辦提供）

滑水潮模王心恬、水上最強老爸藍鈞天秀滑水特技奪下名人賽冠軍。（主辦提供）

國際滑水界的重量級人物與專業評審團隊，包含IWWF世界滑水暨寬板滑水總會主席Kuno Ritschard、執行理事Paul Fong、IWWF Asia主席Thomas Lin、IWWF Asia秘書長Chris Howarth、以及隸屬國際技術裁判組織（International Technical Officials ，ITO\'s）的裁判長Steven Tan與計分長Michelle Tan等人抵台參與盛會。（主辦提供）

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