滑水》辣模王心恬再戰 攜手藍鈞天成功挑戰名人賽

王心恬今年以選手身分參加。（主辦提供）

〔記者石毓琪／綜合報導〕第三屆美傑仕盃女子滑水賽今早新北市 微風運河隆重開幕，第三度結合美妝、運動跨界合作，也獲得IWWF Asia世界滑水暨寬板滑水亞洲總會官方認證，登錄成為全球體壇 史上第一個國際女子滑水賽事。

今年比賽擴大舉辦，總獎項金額高達76萬，吸引多國好手參加，60位參賽名額提前於截止前兩週爆滿，有今年首度登場來自上海、曾為亞洲拿下首座世界盃滑水賽冠軍的亞洲寬板 滑水女王陳莉莉（Lili Chen），來自香港的國泰空姐、有滑水甜心稱號的李 潔心（Ruby Lee），還有大阪年僅 16歲的選手棟安優月（Yuzuki Muneyasu），名人邀請賽則有滑水潮模王心恬、剛升格為人父的藍 鈞天組隊參賽，強碰美傑仕總 裁夫妻檔。

去年擔任美傑仕滑水大使，王心恬今年升格名 人賽選手，不受之前練習落水影響，這次再度換上性感比基尼 亮麗登場，更 首度在水上嘗試破浪、跳浪等進階花式動作，身手相當矯捷。而本屆唯一 受邀的男性參賽者藍鈞天雖僅有一年滑水資歷，帶著女兒訓練過的強健核心、上 部肌群，做出水面3 60度翻轉、反手背滑；心恬也不讓鬚眉的快速水上轉板、單手S切 浪等花式動作，展現手臂、核心、腿部肌群的完美協調，獲得評審 青睞成為致勝關鍵，成功挑戰名人賽。

藍鈞天。（主辦提供）

滑水潮模王心恬、水上最強老爸藍鈞天秀滑水特技奪下名人賽冠軍。（主辦提供）

滑水潮模王心恬、水上最強老爸藍鈞天秀滑水特技奪下名人賽冠軍。（主辦提供）

國際滑水界的重量級人物與專業評審團隊，包含IWWF世界滑水暨寬板滑水總會主席Kuno Ritschard、執行理事Paul Fong、IWWF Asia主席Thomas Lin、IWWF Asia秘書長Chris Howarth、以及隸屬國際技術裁判組織（International Technical Officials ，ITO\'s）的裁判長Steven Tan與計分長Michelle Tan等人抵台參與盛會。（主辦提供）