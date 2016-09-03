中職》王柏融4安雙響7打點 3大紀錄一次滿足

Lamigo桃猿王柏融拿下單場MVP，並達成單季20轟20盜與最速200安。（記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕停滯3週的全壘打一次爆發，桃猿強打「柏融大王」王柏融今晚對中信一口氣擊出2發全壘打，且一棒寫下3大中職紀錄，用本季第20轟完成中職最速200安，且累積21轟21盜是單季「雙20」史上第6次、第5人，同時是今年第7位20轟打者，繼續推進聯盟單季20轟的人數。

賽前距最快場數200安只差2支，王柏融打順了，用4安含雙響、個人單場新高的7打點收下MVP，1局下先揮內野安打，6局下對江忠城敲2分砲，完成生涯200安，7局下又從鄭錡鴻手中擊出3分彈，第8局追加2打點二壘打。巧的是，王柏融最近一次8月11日砲轟的苦主也是江忠城。

王柏融以生涯首次單場連2打席全壘打，助猿12：4擒象，拿下對戰3連勝；對於自己一棒轟出3項新猷，他也說：「很剛好，但明天又是新的開始。」

Lamigo桃猿王柏融（左）敲出右外野方向兩分全壘打，完成本季20轟，也完成200安，回休息區與隊友開心擊掌。（記者陳志曲攝）

王柏融說，第1發全壘打出去就有感覺，「第3次打擊前，教練提醒我節奏抓好，他說前兩次準備太慢，要提早一些，感覺來了就有第2轟。」猿隊總教練洪一中也說，柏融雙轟是扳回氣勢的關鍵，也再度讚賞他是中職最好打者。

王柏融去年9月2日才在中職初登場，至今出賽122場，成為中職史上最快達成生涯200安的球員，超越前獅隊洋將羅偉的140場、林益全的142場本土紀錄。

王柏融打擊率和安打數升至4成23、166支，穩居雙冠，接下來這週就有機會挑戰前興農洋將威納斯單季176安的聯盟紀錄。此外，21次盜壘成功僅次於首位林智平的22盜，今年有望叩關多項個人獎，也是新人王大熱門，他說：「我會盡力拚，還是不要受傷、健康出賽最重要。」

中職史上前6次達成單季20轟20盜的選手是坎沙諾（2次，1994、1996）、張泰山（2003）、陳金鋒（2006）、林智勝（2015）。