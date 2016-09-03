首位女子格鬥家 黃偵玲職業生涯4連勝
2016/09/03 23:34
黃偵玲擊敗印度格鬥家多錫（Jeet Toshi），個人生涯4連勝。（寶悍提供）
〔體育中心／綜合報導〕台灣第一位女子格鬥家黃偵玲昨日在吉隆坡舉辦的ONE錦標賽中，擊敗來自印度的格鬥家多錫（Jeet Toshi），這是她個人的4連勝，目前職業戰績4勝0敗。
擁有十年柔道底子的黃偵玲，2年前才剛從台北體院畢業，原本已經疲勞不打算繼續走體育這條路，開始轉往美國、新加坡從事體育行銷，但在朋友的勸進下，她轉換跑道，挑戰MMA綜合格鬥。
黃偵玲MMA生涯尚未嚐到敗績。（寶悍提供）
從2014出戰綜合格鬥賽到現在，黃偵玲還沒嚐到敗績，除了有底子之外，經紀公司也表示，她每週練習6天，每天超過6小時，對自己的訓練嚴謹，加上拚勁與不認輸的個性，才能造就現在的她。
雖然已經在MMA打響名號，但黃偵玲表示將持續挑戰更高境界，訓練之路將採以戰養戰的策略，到各國參加各種不同的武術比賽，鍛鍊自己在綜合格鬥上更加進步。
黃偵玲MMA生涯尚未嚐到敗績。（寶悍提供）
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