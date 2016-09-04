U18台日爭冠 今天不可錯過的精采賽事
2016/09/04 06:24
U18台灣小將歷經南韓、中國挑戰，最後擠身冠軍賽，將迎戰預賽全勝的奪冠熱門日本隊，精采賽事不可錯過！還請鎖定《自由體育》即時報導。
U18亞青賽
12：00 南韓VS.中國 季軍戰（緯來體育、愛爾達足球台）
18：00 日本VS.台灣 冠軍戰（緯來體育、愛爾達足球台）
MLB
7：00 老虎VS.皇家（FOX體育）
日職
12：00 歐力士VS.火腿（FOX體育）
12：00 樂天VS.軟銀（FOX3台）
中職
13：00 統一VS.義大（緯來育樂）
17：00 統一VS.義大（緯來育樂）
17：00 中信兄弟VS.Lamigo桃猿（FOX2台）
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