U18台日爭冠 今天不可錯過的精采賽事

U18台灣小將歷經南韓、中國挑戰，最後擠身冠軍賽，將迎戰預賽全勝的奪冠熱門日本隊，精采賽事不可錯過！還請鎖定《自由體育》即時報導。

U18亞青賽

12：00 南韓VS.中國 季軍戰（緯來體育、愛爾達足球台）

18：00 日本VS.台灣 冠軍戰（緯來體育、愛爾達足球台）

MLB

7：00 老虎VS.皇家（FOX體育）

日職

12：00 歐力士VS.火腿（FOX體育）

12：00 樂天VS.軟銀（FOX3台）

中職

13：00 統一VS.義大（緯來育樂）

17：00 統一VS.義大（緯來育樂）

17：00 中信兄弟VS.Lamigo桃猿（FOX2台）